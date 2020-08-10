В новосибирском институте создадут материаловедческую станцию

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Материаловедческую станцию для проведения научных работ для подготовки к созданию Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" создадут в новосибирском Институте ядерной физики СО РАН, сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Института гидродинамики СО РАН Эдуард Прууэл в понедельник.

Сибирское отделение РАН выиграло грант Минобрнауки РФ на проведение крупных научных проектов ("стомиллионников") с темой "Создание теоретической и экспериментальной платформы для изучения физико-химической механики материалов со сложными условиями нагружения". Исполнять грант будут более пяти научных организаций СО РАН: Институт гидродинамики СО РАН, Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, Институт химической кинетики и горения СО РАН, Институт катализа СО РАН и другие.

"Одна из тематик исследования - подготовка к работе на "СКИФ". Это, в частности, на текущем оборудовании Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН создать материаловедческую станцию. Сейчас пионерские работы в этом направлении (материаловедения - прим. ТАСС) ведутся в мире и получаются результаты, очень интересные с научной и прикладной точки зрения", - сказал Прууэл.

По его словам, речь идет о коллайдерах ВЭПП-3 и ВЭПП-4. На данных установках уже начались научные работы, призванные обучать людей и развивать методики изучения с помощью синхротронного излучения. Работы по материаловедению будут вестись и в других научных организациях, вошедших в консорциум. Исполнение гранта рассчитано на три года.

В пресс-службе ИЯФ СО РАН ТАСС подтвердили данную информацию, отметив, что Центр коллективного пользования "Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения" ИЯФ СО РАН, в состав которого входят ВЭПП-3 и ВЭПП-4, специализируется на фундаментальных и прикладных работах, связанных с использованием пучков синхротронного и терагерцового излучения, на разработке и создании экспериментальной аппаратуры и оборудования для таких работ, на разработке и создании специализированных источников синхротронного и терагерцового излучения. Ежегодно в Центре работают десятки российских и зарубежных организаций.

Нацпроект

Национальным проектом "Наука" предусмотрено создание к 2024 году установок класса мегасайенс (название класса уникальных научных установок в классификации Минобрнауки в нацпроекте "Наука"), в числе которых Центр коллективного пользования (ЦКП) "СКИФ" в новосибирском Академгородке. ЦКП "СКИФ" будет включать в себя не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру, экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта намечен на 2024 год, ориентировочная стоимость оценивается в 37,1 млрд рублей.