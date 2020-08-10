Ремонт участка главной автомагистрали Сахалина между двумя селами завершат в октябре

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены в октябре этого года завершить в Тымовском районе реконструкцию и асфальтирование между двумя селами участка главной автомобильной магистрали острова Южно-Сахалинск - Оха, соединяющей южную и северную части острова. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства островного региона.

Ранее областные власти сообщали журналистам, что реконструируемый участок проходит между селами Палево и Зональное, в которых проживают несколько сот человек. В этом месте никогда не было асфальтобетонного покрытия. Сейчас вопрос стал особенно актуальным, так как в Зональном решено восстановить аэропорт. Планируется, что сахалинцы из близлежащих населенных пунктов смогут осуществлять отсюда перелеты в Южно-Сахалинск. Помимо этого, по отремонтированному участку будут двигаться все автомобилисты, направляющиеся на север Сахалина.

"Мы планируем, что уже в середине октября все работы по реконструкции будут завершены", - сообщили в пресс-службе правительства.

Протяженность реконструируемого участка составляет 8 км. "Длина участка совсем небольшая, но на него потребовалось значительное финансирование и длительное время проведения реконструкции, так как предстояло выполнить очень большой объем работы. Практически нужно было делать дорогу чуть ли не с нуля", - прокомментировали ТАСС в правительстве региона.

По информации правительства региона, работа на участке трассы ведется с мая 2019 года. К настоящему времени удалось полностью реконструировать проезжую часть, обустроить тротуары, установить опоры освещения. Сейчас завершается укладка асфальтобетонного покрытия и капремонт трех мостов, которые проходят через нерестовые реки. Все это время автомобилисты передвигаются по объездным путям, специально построенным на время реконструкции.

Работа ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В рамках проекта доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти с 43,1 до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.

Магистраль Южно-Сахалинск - Оха

Трасса Южно-Сахалинск - Оха - главная автомагистраль Сахалина, которая проходит через весь остров с юга на север и соединяет большую часть муниципалитетов. Многие ее участки являются единственной дорогой между районами и не имеют путей объезда.

Реконструкция и асфальтирование трассы ведется уже более 20 лет из-за больших объемов работы и нехватки финансирования. Дорога имеет общую протяженность 840 км, из них сейчас 240 км нуждаются в асфальтировании.