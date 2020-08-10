В Череповце откроют четыре мастерские по стандартам WorldSkills для подготовки технологов

ВОЛОГДА, 10 августа. /ТАСС/. Череповецкий химико-технологический колледж откроет в 2021 году четыре современные мастерские по мировым стандартам WorldSkills. На их создание выделено 54,5 млн рублей, в том числе почти 45 млн рублей - это грант из федерального бюджета по проекту "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование", рассказала ТАСС директор колледжа Елена Быкова.

"Мы прошли отборочный конкурс Минпросвещения, в котором участвовало 854 образовательных учреждения, и выиграли грант по лоту "Промышленные и инженерные технологии". Будем создавать четыре мастерские: "Лабораторный химический анализ", "Сварочные технологии", "Промышленная автоматика", "Промышленная механика и монтаж". На это направлено 54,5 млн рублей, из которых порядка 45 млн рублей - это средства федерального гранта, 9,5 млн - из областного бюджета, а также внебюджетные средства. Это будут отремонтированные учебные помещения, оснащенные современным оборудованием, на довольно приличной площади в 557 кв. метров", - рассказала ТАСС директор колледжа.

В частности, планируется закупка 252 единиц учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования, более 20 единиц оборудования для дистанционного обучения, программного и методического обеспечения, на внедрение современных технологий оценки качества. На оснащение двух мастерских - по сварочным технологиям и промышленной автоматике - запланировано направить по 16 млн рублей, на создание лаборатории промышленной механики и монтажа - порядка 24 млн. Еще 2 млн рублей направят на дооснащение уже действующей лаборатории химического анализа, на базе которой аккредитован специализированный центр компетенций по данному направлению.

На уровне современных производств

Наиболее емкая по средствам - это лаборатория промышленной автоматики, помимо обычного учебного в ней появится учебно-производственное и лабораторное оборудование: подъемно-поворотные кресла, мобильные верстаки, стеллажи, всевозможные платформы, наборы измерительного инструмента, отметила руководитель учебного заведения. "Практически каждое рабочее место студента будет максимально оснащено с учетом современных технологий и инструментария, который должен быть на современном производстве. Не каждое предприятие сможет продемонстрировать такую оснащенность", - сказала она.

Лаборатория по сварочным технологиям действовала в колледже и ранее, для нее закупят оборудование по классу на порядок выше имеющегося. Это сварочные аппараты с панелями управления, универсальные редукторы. "Наши ребята получат уникальную возможность пройти подготовку на самом современном оборудовании, научиться тонко варить, широким спектром, разные виды стали", - пояснила руководитель.

Всего в четырех лабораториях появится 32 новых рабочих места к сентябрю следующего года. Колледж начал модернизировать свою базу с 2013 года, когда было подписано соглашение о социальном партнерстве с компанией "Фосагро", но столь большого финансирования учреждение ранее не получало. В этом году колледж выпустил 176 специалистов, с сентября здесь начнут обучение 764 студента, без учета дополнительных программ переподготовки. Ежедневно в стенах заведения обучаются до тысячи человек.

С учетом этого проекта всего в Вологодской области количество модернизированных мастерских техникумов и колледжей возрастет до 24 в пяти учреждениях, уточнили ТАСС в Департаменте образования региона.