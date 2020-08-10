В Бурятии на месте бывшего угольного разреза высадили растения

УЛАН-УДЭ, 10 августа. /ТАСС/. Многолетние травы, саженцы деревьев и кустарники высажены на месте бывшего угольного разреза в Селенгинском районе Бурятии по федеральному проекту "Сохранение озера Байкал" нацпроекта "Экология". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в республиканском Минприроды.

"По проекту "Сохранение озера Байкал" в ликвидации последствий отрицательного воздействия добычи угля на окружающую среду Холбольджинского угольного разреза проведены работы по биологической рекультивации. На площади более 110 гектаров произведен гидропосев многолетних трав, высажены саженцы и кустарники", - сообщили в министерстве.

Речь идет о продолжении ранее начатых рекультивационных работ, которые осуществлялись по Федеральному целевому проекту, рассчитанному на 2012-2020 годы, "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории". Ранее сообщалось, что в 2020 году на ликвидацию экологического ущерба бывшего угольного разреза предусмотрено финансирование в размере 466 млн рублей.

Разрез "Холбольджинский" расположен в Селенгинском районе Бурятии, освоение угольного месторождения для Гусиноозерской ГРЭС там началось в начале 1960-х годов. В конце 2000 года разрез был закрыт из-за низкой рентабельности, в 2006 году разрез был законсервирован.

Нацпроект "Экология" реализуется в России по указу президента РФ Владимира Путина. Проект рассчитан до 2024 года, в него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).