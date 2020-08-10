Ежемесячные выплаты по нацпроекту "Демография" получают 1 млн семей с детьми до трех лет

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Свыше 1 млн российских семей с детьми до трех лет получают ежемесячные выплаты в рамках национального проекта "Демография". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник.

"Выплаты на детей до трех лет получают более 1 млн семей. Пособия в размере регионального прожиточного минимума на ребенка начисляются семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека в рамках нацпроекта "Демография",- рассказали в министерстве.

Там отметили, что на текущий день выплаты на первого ребенка получают 836,6 тыс. семей. Такие пособия выплачиваются родителям напрямую из средств федерального бюджета. При обращении за выплатой пособие назначается сразу на год. Если выплата была назначена и подошел срок продления, то с 1 апреля по 1 октября 2020 года пособие на первого ребенка продлевается автоматически, без обращения в органы соцзащиты. Средний размер выплаты составляет 12 тыс. рублей в месяц.

В Минтруде сообщили, что 113,2 тыс. семей получают ежемесячные пособия на второго ребенка. Деньги на второго ребенка выплачиваются из средств материнского капитала. Для получения этих пособий необходимо обращаться в Пенсионный фонд России. Еще 105,1 тыс. семей получают выплаты на третьего и последующих детей. Такие выплаты производятся в 79 регионах.

"Подать заявление на установление выплаты на первого, второго ребенка и на последующих детей можно в любое время в течение трех лет со дня рождения. Если семья обращается за выплатой в первые шесть месяцев после появления ребенка, выплата устанавливается с даты рождения ребенка, то есть выплачиваются средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться по истечении шести месяцев с момента рождения, то выплата устанавливается со дня подачи заявления",- подчеркнули в министерстве.

В ведомстве напомнили, что с этого года существенно увеличился охват семей, получающих выплаты на детей в рамках нацпроекта "Демография". Это связано с продлением периода выплат и изменением критериев нуждаемости. Если прежде родители получали дополнительные средства до достижения ребенком возраста 1,5 лет, то с этого года период выплат продлен до трех лет. Кроме того, прежде средства начислялись семьям, чей среднедушевой доход составлял 1,5 прожиточных минимума. С этого года выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходится менее двух прожиточных минимумов.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках нацпроекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 детей на одну женщину; увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни; увеличение доли россиян, систематически занимающихся спортом, до 55%.