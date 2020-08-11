Субсидированные тарифы на доступ в интернет появились в шести населенных пунктах Чукотки

ТАСС, 11 августа. Субсидированные тарифные планы доступа в интернет появились в шести населенных пунктах Чукотского автономного округа - возможность пользоваться глобальной сетью по льготным ценам появилась у жителей полуострова благодаря реализации нацпроекта "Цифровая экономика". Об этом сообщили ТАСС в окружном правительстве в среду.

"Жителям округа оператор мобильной связи "Билайн" представил тарифные планы, согласно которым стоимость 1 Гб трафика для их пользователей составляет не более 93 рублей в месяц, при средней фактической по округу - 260 рублей. Компанией проведены работы по увеличению пропускной способности спутниковых каналов связи в населенных пунктах: Амгуэма, Омолон, Кепервеем, Билибино. Также мобильным оператором связи предусмотрена аренда дополнительных спутниковых каналов связи в Анадыре, Певеке и Эгвекиноте. По итогам реализации мероприятия суммарная пропускная способность каналов связи будет увеличена в два раза", - уточнили в окружном правительстве.

Отмечается, что мероприятия реализуются в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" и направлено на снижение стоимости тарифов на услуги доступа к сети интернет до средних по Дальневосточному федеральному округу. В настоящий момент в округе работают пять компаний, которые предоставляют жителям полуострова услуги связи по льготным тарифам.

В настоящее время Чукотский автономный округ является единственным регионом России, не подключенным к высокоскоростному интернету по волоконно-оптической линии, поэтому жители округа пользуются спутниковым интернетом, что существенно затрудняет процесс пользования интернетом в полном объеме его возможностей. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил реализовать проект "Доступный интернет" - то есть дать россиянам бесплатный доступ к отечественным социально значимым информационным сервисам. По мнению главы государства, высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом РФ и граждан страны.

Национальный проект "Цифровая экономика" рассчитан на период с 2019 по 2024 годы. Его основные задачи - создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи и использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями. До 2021 года операторы связи обеспечат интернетом по спутниковым каналам связи 122 социально значимых объекта Чукотки.