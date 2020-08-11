На Сахалине направят 9 млн рублей в помощь приемным семьям для пожилых и инвалидов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в этом году выделят из бюджета региона около 9 млн рублей на финансовую помощь приемным семьям, которые заботятся об одиноких пожилых людях и инвалидах. Об этом во вторник сообщила ТАСС начальник отдела развития мер соцподдержки министерства социальной защиты региона Виктория Автухова.

Эта мера социальной поддержки включена в национальный проект "Демография". Сахалинцам и курильчанам, нуждающимся в приемной семье или желающим создать такую семью, необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.

"В областном бюджете предусмотрели около 9 млн рублей на помощь приемным семьям. Выплаты производятся ежемесячно - от 15 до 20 тыс. рублей. Приемная семья является хорошей альтернативой домам престарелых или инвалидов. Здесь старики могут ощутить себя частью семейства. О них заботятся: покупают продукты, помогают в уборке, готовят обеды", - сообщила собеседница агентства.

По информации областных властей, в настоящее время в области уже создано 50 приемных семей для пожилых и инвалидов. В основном они проживают в южной половине Сахалина: в Южно-Сахалинске, Анивском, Невельском, Корсаковском, Поронайском и Углегорском районах.

В министерстве социальной защиты ТАСС уточнили, что все приемные семьи создаются только на добровольной основе. Решения о создании принимает орган исполнительной власти, уполномоченный правительством области. При этом между приемной семьей и человеком, нуждающимся в уходе, обязательно заключается договор. "Договор включает указание места совместного проживания и, конечно, срок действия документа, порядок формирования и расходования бюджета семьи. Стоит отметить, что в приемной семье могут одновременно проживать только два человека, над которыми оформлен уход", - прокомментировали в ведомстве.

Нацпроект "Демография" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитан на 2019-2024 годы. Он включает пять федеральных проектов. Проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Общий бюджет нацпроекта для всех регионов страны - 3,1 трлн рублей.