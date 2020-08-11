На масштабный ремонт дворов в Магадане направят 100 млн рублей

ТАСС, 11 августа. Власти Магаданской области в этом году выделят из бюджета региона 100 млн рублей на благоустройство дворов Магадана. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе правительства Колымы.

Работа ведется по национальному проекту "Жилье и городская среда". По информации администрации областного центра, многие дворы Магадана давно нуждаются в благоустройстве: в асфальте появились ямы, на детских площадках отсутствуют ограждения, территории поросли травой.

"На ремонт дворов в Магадане предусмотрели 100 млн рублей. Такое поручение дал губернатор Магаданской области Сергей Носов", - сообщили в пресс-службе правительства Колымы.

По информации областных властей, работа по благоустройству уже началась. Всего будет отремонтировано и облагорожено 27 дворовых территорий в городе. "Ремонт носит масштабный характер. В этом месяце в определенных местах проведут ямочный ремонт и уложат новый асфальт. Убран мусор, отремонтированы входные группы. Работы предстоит еще много", - прокомментировали ТАСС в правительстве региона.

Помимо Магадана, благоустройство дворовых территорий проводится также во всех городских округах области. На эти цели региональные власти выделили 60 млн рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он охватит период с 2019 по 2024 годы. Проект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.