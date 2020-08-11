В Псковской области число функций органов власти в электронном виде увеличат в 3,5 раза

ПСКОВ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области в рамках национального проекта "Цифровая экономика" к 2024 году переведут в электронный вид выполнение 70% своих функций, увеличив число реализуемых в электронном виде функций в 3,5 раза. Это должно упростить работу с гражданами и сократить время на работу с документами, сообщил во вторник ТАСС руководитель управления цифрового развития и связи области Денис Матвеев.

Сейчас в регионе порядка десяти функций выполняется властями в электронной форме.

"Самый важный эффект в том, чтобы органам власти избежать бумажной работы, это автоматически ускорит и упростит работу с гражданами, заявителями, которые смогут подавать заявления в органы власти прямо из дома. В связи с этим мы намерены существенно увеличить число функций органов исполнительной власти, которые реализуются с помощью информационных технологий. К 2024 году этот показатель составит 70%, то есть рост по сравнению с 2019 годом произойдет в 3,5 раза. В частности, мы планируем перейти на электронные государственные муниципальные услуги", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент органы власти региона выполняют несколько сотен функций.

"Например, проводится регистрация земли через кадастровую палату в бумажном варианте. На базе МФЦ это все создано, люди приходят туда с бумагами. Но уже в ближайшем будущем можно будет получить эту электронную услугу через сайт "Госуслуги". Аналогичное - для выдачи лицензии на охоту, сейчас происходит технический процесс подготовки к запуску этой услуги, через портал можно получить охотничий билет, не посещая МФЦ", - уточнил Матвеев.

Нацпроект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.