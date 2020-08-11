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Больницы в Забайкалье получили 12 мобильных флюорографов по нацпроекту "Здравоохранение"

Стоимость одного комплекса составляет около 10 млн рублей

ТАСС, 11 августа. Правительство Забайкальского края во вторник передало медицинским учреждениям вторую партию мобильных флюорографов, которые прибыли в регион по национальному проекту "Здравоохранение". Всего регион в 2020 году получил 12 таких комплексов, сообщила журналистам пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Задача государства в реализации проекта "Здравоохранение" - приблизить медицинскую помощь к селу и сделать ее не только современной, но и комфортной. Мобильные комплексы поедут служить людям, в том числе в самые отдаленные районы - Могочинский, Петровск-Забайкальский и другие", - приводятся в сообщении слова замминистра здравоохранения края Сергея Базарова.

Стоимость одного комплекса, который смонтирован на базе автомобиля Huyndai, составляет около 10 млн рублей. "Флюорографический кабинет располагается в фургоне. Над каждой дверью установлена тепловая завеса для использования в холодное время года. В рентгенозащитной кабине флюорографа во время приема пациентов работает бактерицидный облучатель непрерывного действия", - подчеркнули в пресс-службе.

До этого в регионе было всего два передвижных флюорографических кабинета, купленных более десяти лет назад.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и реализуется по указу президента России Владимира Путина. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в России планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

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РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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