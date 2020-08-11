Больницы в Забайкалье получили 12 мобильных флюорографов по нацпроекту "Здравоохранение"

ТАСС, 11 августа. Правительство Забайкальского края во вторник передало медицинским учреждениям вторую партию мобильных флюорографов, которые прибыли в регион по национальному проекту "Здравоохранение". Всего регион в 2020 году получил 12 таких комплексов, сообщила журналистам пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Задача государства в реализации проекта "Здравоохранение" - приблизить медицинскую помощь к селу и сделать ее не только современной, но и комфортной. Мобильные комплексы поедут служить людям, в том числе в самые отдаленные районы - Могочинский, Петровск-Забайкальский и другие", - приводятся в сообщении слова замминистра здравоохранения края Сергея Базарова.

Стоимость одного комплекса, который смонтирован на базе автомобиля Huyndai, составляет около 10 млн рублей. "Флюорографический кабинет располагается в фургоне. Над каждой дверью установлена тепловая завеса для использования в холодное время года. В рентгенозащитной кабине флюорографа во время приема пациентов работает бактерицидный облучатель непрерывного действия", - подчеркнули в пресс-службе.

До этого в регионе было всего два передвижных флюорографических кабинета, купленных более десяти лет назад.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и реализуется по указу президента России Владимира Путина. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в России планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.