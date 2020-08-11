В Хабаровском крае и ЕАО направят 25 млн рублей на создание модельных библиотек

ХАБАРОВСК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края и соседней с ним Еврейской автономии направят на открытие модельных библиотек в этом и следующем годах порядка 25 млн рублей по национальному проекту "Культура". Об этом ТАСС сообщили в региональных правительствах во вторник.

"В Хабаровском крае идет работа по созданию двух модельных библиотек, их открытие запланировано на 2021 год. Они откроются на базе межпоселенческой библиотеки Нанайского района, которая работает и как центр сохранения нанайской культуры, и [как] библиотека семейного чтения поселка Мухен района имени Лазо", - сказали в пресс-службе правительства края.

В библиотеках сформируют комфортные зоны для посетителей, поставят хорошую мебель, обновят компьютеры, звуковое оборудование, закупят наборы для игровых пунктов и клубов по интересам, обновят книжные фонды. Для небольших поселений региона, где нет разнообразия мест для проведения досуга, модельные библиотеки становятся центрами дополнительного образования и полезного времяпрепровождения для жителей любых возрастов. На модернизацию двух библиотек направят 15 млн рублей. В прошлом году на средства нацпроекта обновили библиотеки в трех поселках в крае. На этот год открытие модельных библиотек не запланировали.

В Еврейской автономии в этом году откроются первые модельные библиотеки. В частности, по нацпроекту обновят две библиотеки в столице региона городе Биробиджане, сообщили в региональном правительстве. Сейчас идет ремонт в филиале № 4 Центральной городской библиотеки. По словам мэра города Александра Головатого, которого цитирует пресс-служба городской администрации, специалисты уже полностью заменили крышу и ведут отделочные работы внутри помещения. Там установят новое оборудования, создадут на библиотечной площадке современный информационный центр для подключения к интернету, работы с базами данных, оцифрованными коллекциям периодической печати. Также в библиотеке предусмотрят точки доступа к Национальной электронной библиотеке, создадут современное комфортное пространство, где будут работать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. В составе фондов этих библиотек будут материалы, представленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению.

Вскоре начнутся работы и в Центре детской и юношеской книги в Биробиджане. Как уточнили ТАСС в городской администрации, по нацпроекту на модернизацию библиотек направят в этом году 10 млн рублей. На будущий год открытие модельных библиотек в области пока не планируется.

Национальный проект "Культура" рассчитан на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей.