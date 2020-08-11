Число волонтеров культуры в Кировской области к концу года возрастет в 1,6 раза

КИРОВ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют к концу года увеличить число волонтеров культуры в 1,6 раза, а к концу 2024 года - в 7,5 раза, сообщила во вторник ТАСС министр культуры региона Татьяна Мазур.

"Количество волонтеров культуры Кировской области - 120 человек. К концу 2020 года в регионе волонтеров должно быть более 200 человек, а к концу 2024 года - около 900 человек", - сказала Мазур.

По ее словам, волонтеры помогают организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия, убирать территорию объектов культурного наследия, а во время пандемии волонтеры культуры участвовали в акциях, мероприятиях и флешмобах, посвященных празднованию Дня Победы.

В Кировской области в 2020 году на реализацию нацпроекта "Культура" выделили 75,3 млн рублей, из них 15 млн рублей направили на создание трех модельных библиотек, 29 млн рублей - на строительство сельского Дома культуры на 100 мест в селе Рождественском Уржумского района и на капитальный ремонт здания Дома культуры села Обухово Пижанского района. Также благодаря реализации нацпроекта Кировский колледж музыкального искусства им. И. В. Казенина и школы искусств региона получают музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.

Кроме того, проект "Творческие люди" позволит 270 работникам сферы культуры области пройти обучение на базе пяти Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных на базе ведущих федеральных творческих вузов страны.

Власти Кировской области разрешили с 17 июня возобновить работу музеям и библиотекам при условии, что посетители будут записываться заранее, сотрудники будут в масках и перчатках, а в помещении организуют соблюдение социальной дистанции не менее 5 метров. С 10 августа в регионе получили разрешение начать работу кинотеатры и кинозалы, а с 15 сентября стартует театральный и концертный сезон. Массовые мероприятия в регионе по-прежнему нельзя проводить.