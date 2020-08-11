Предприниматели Кубани в июле привлекли в свои проекты рекордную сумму льготных кредитов

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Фонд развития бизнеса Краснодарского края помог привлечь предпринимателям региона в июле рекордную сумму кредитных средств - более 900 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на официальном сайте краевой администрации.

Краевой фонд развития бизнеса оказывает помощь МСП в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". По инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в апреле организация была докапитализирована до 1 млрд рублей.

"Краевой фонд развития бизнеса помог предпринимателям привлечь в июле рекордную сумму кредитов <…> За прошедший месяц Фонд выдал поручительства на общую сумму 232 млн рублей, что позволило краевому бизнесу привлечь в свои проекты 902 млн рублей кредитных средств, сохранить и создать новые рабочие места", - говорится в сообщении.

Всего с начала своей работы Фонд предоставил бизнесу 811 поручительств на общую сумму 4,8 млрд рублей, а кубанские компании привлекли в свои проекты 11,4 млрд рублей.

Полученные средства компании могут направить на пополнение оборотных средств, восстановление и развитие бизнеса, расширение рынков сбыта. Так компания, которая изготавливает мемориальные комплексы из гранита и мрамора, направила средства на модернизацию и оснащение, благодаря чему выросли выручка предприятия и объем производства, количество рабочих мест увеличилось с 30 до 100. Предприятие стало участвовать в федеральных и региональных программах по восстановлению мемориальных сооружений и воинских захоронений на территории края.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.