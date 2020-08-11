В Удмуртии к началу учебного года откроют пять новых детских садов

ИЖЕВСК, 11 августа. /ТАСС/. Открытие пяти детских садов состоится в Удмуртии к началу нового учебного года, об этом сообщил во вторник на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава региона Александр Бречалов.

"Сразу пять детских садов откроют к новому учебному году в Удмуртии. Новоселье отметят малыши в Камбарке, Шаркане, селе Сигаево, деревнях Каменное и Шудья", - написал Бречалов.

Так, в Камбарке с 1 сентября заработает детский сад для детей в возрасте до 3 лет. В Сигаево детсад появится в новом микрорайоне и будет структурным подразделением начальной школы. Общая стоимость проекта составила около 92 млн рублей, из которых 51,5 млн направлено из федерального бюджета, 41,5 млн рублей - из бюджета Удмуртии.

В Шаркане строительство яслей на 80 мест началось в прошлом году, сейчас на объекте закончили работы по внутренней отделке стен, благоустройству территории вокруг детского сада. В сентябре свои двери откроют детские сады в деревне Каменное и микрорайоне "Тихие зори" в деревне Шудья.

Кроме того, к концу года, по словам Александра Бречалова, завершится строительство двух детских садов на 220 мест в Сарапуле и Ижевске, также введут в эксплуатацию дошкольные образовательные организации, построенные по типовому проекту на 80 мест, в Воткинске, Алнашах, Вавоже и селе Мишкино Шарканского района.

Все объекты возвели в рамках национального проекта "Образование", который охватит период с 2019 по 2024 год. Общий бюджет проекта составляет почти 784,5 млрд рублей. Нацпроект призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.