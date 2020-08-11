Новый детский сад в Пряжинском районе Карелии начнет работу в 2021 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 августа. /ТАСС/. Детский сад на 300 мест в поселке Чална Пряжинского района Карелии примет первые группы детей в 2021 году. Строительство нового здания для него в рамках национального проекта "Демография" завершится в декабре 2020 года, сообщила во вторник журналистам вице-премьер правительства республики Лариса Подсадник.

"Строительство ведется в рамках национального проекта "Демография". Очень важно, что уже к концу 2020 года строительная готовность объекта будет на 100%, и мы сможем лицензировать, наполнять оборудованием [детский сад], комплектовать, наполнять штатом, и в 2021 году образовательное учреждение уже примет первых малышей", - сказала Подсадник.

Строительство трехэтажного здания детсада ведется при софинансировании федерального и регионального бюджетов: из федеральной казны были выделены около 190 млн рублей, республика вложила 67 млн рублей. По словам вице-премьера Карелии, нехватка мест в детских садах в Пряжинском районе связана с ростом населения: жители республики, в том числе петрозаводчане, переезжают жить в более экологичные условия, идет расселение ветхого жилья, в районе ведется активное коттеджное строительство. Получить места здесь смогут дошкольники из поселка Чална и близлежащих населенных пунктов -деревни Виданы, поселков Виллагора, Кутижма и гарнизона Бесовец. Из 300 мест 80 будут предназначены для детей от полутора до трех лет.

"Главой республики было принято решение строить детский сад в поселке Чална именно на 300 мест, потому что это поселок, который сейчас очень нуждается в дополнительных местах. Не так давно мы здесь были, все помнят детский сад в старых приспособленных пяти зданиях, которые, конечно, не отвечают никаким современным требованиям. Очень хотелось, чтобы появилось и большее количество мест, и чтобы качество образовательного учреждения было абсолютно другим", - добавила Подсадник.

Новый детский сад появится на месте старого дошкольного учреждения, на период работ его воспитанники ходят в подготовленные помещения местной школы. Фирма-подрядчик - компания "Карелстроймеханизация" - возводит объект по собственному проекту, который уже внесен в реестр типовых и трижды был реализован в Петрозаводске: на первом этаже проведут теплые полы, по периметру и внутри здания установят камеры видеонаблюдения, которые будут выводить сигнал на пост охраны, а территорию вокруг благоустроят и установят игровые площадки.