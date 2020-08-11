В Липецке к сентябрю 2021 года построят первую полилингвальную школу

ТАСС, 11 августа. Первую в регионе полилингвальную школу на 800 мест, где детям будут преподавать предметы не только на русском, но и английском языках, построят в Европейском микрорайоне города Липецка по нацпроекту к сентябрю 2021 года. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Полилингвальная школа на 800 мест будет построена в новом микрорайоне Липецке, где очень высока потребность в новых учебных заведениях, к сентябрю 2021 года. Это будет первое такое заведение в регионе, его ведущим профилем станет иноязычное образование. Причем в старших классах преподавание некоторых предметов будет вестись на английском языке", - сообщили в пресс-службе.

Трехэтажное учебное заведение возводится по программе "Стимул" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В школе предусмотрены актовый и тренажерный залы, два бассейна - 25-метровый для старшеклассников и 9-метровый для учеников начальной школы. Объем финансирования составит 643 млн рублей, из которых 611 млн - средства федерального бюджета.