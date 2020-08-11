Кировская область получила дополнительно 680 млн рублей на ремонт дорог

КИРОВ, 11 августа. /ТАСС/. Кировская область, где работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" идут с опережением графика, получила дополнительно 680 млн рублей на ремонт дорог. Об этом во вторник сообщил ТАСС председатель правительства региона Александр Чурин.

"Кировская область в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" дополнительно получила 680 млн рублей на ремонт дорог. Средства из федерального бюджета получили только те субъекты, которые опережающими темпами выполняют работы в рамках нацпроекта в этом году и готовы выполнить дополнительные объемы в 2020 году", - сказал Чурин.

Он уточнил, что по основным объектам в регионе выполнено 80% годового плана укладки верхнего слоя покрытия асфальтобетона и 85,3% годового плана укладки выравнивающего слоя. "Таким образом, мы показали, что регион готов освоить дополнительные средства, готовы выполнить больший объем дорожных работ. За счет дополнительных средств планируется отремонтировать еще 44 км дорог на участках автодорог регионального или межмуниципального значения и Кировской городской агломерации. Перечень объектов, которые планируется отремонтировать за счет дополнительных средств, был сформирован еще осенью 2019 года в ходе общественных обсуждений, тогда они рассматривались как резервные объекты, планируемые к выполнению в случае наличия ассигнований", - пояснил председатель правительства региона.

В этом году в рамках нацпроекта планировалось отремонтировать 137 км дорог в регионе, на что выделено 2,5 млрд рублей. По словам Чурина, регион также рассчитывает принять участие в федеральном проекте "Мосты и путепроводы", в рамках которого область до 2024 года ожидает получить еще 2,2 млрд рублей. Средства будут направлены на приведение в нормативное состояние аварийных и предаварийных мостов.