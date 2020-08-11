Автопарк лесничеств Вологодской области впервые пополнился квадроциклами

ВОЛОГДА, 11 августа. /ТАСС/. Лесничества Вологодской области получили 23 новые единицы техники в рамках проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Лесничествам поставлены автомобили УАЗ и "Нива", квадрокоптер, а также впервые семь квадроциклов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

"Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников вручил государственным лесничествам области 23 единицы техники. Лесничества впервые приняли на вооружение семь квадроциклов <…> Основную долю поставки составляют... УАЗ Hunter. Для контроля и мониторинга ситуации с воздуха департамент лесного комплекса области получил квадрокоптер", - говорится в сообщении.

По словам руководителя региона, обновление автопарка лесничеств началось в прошлом году, тогда лесничества получили 46 единиц пожарной, хозяйственной и патрульной техники. Следующая поставка новых машин состоялась уже в этом году, за первые шесть месяцев в лесничества поступили тракторы, пожарные машины, лесопатрульные комплексы и тягачи. Всего в рамках нацпроекта планируется заменить более 30% техники.

Как отметил начальник Никольского территориального отдела государственного лесничества Алексей Корепин, техника не обновлялась с момента образования лесничества в 2008 году. Имеющиеся шесть единиц в постоянных рейдах и патрулированиях серьезно износились. Некоторые участки лесного фонда находятся за 100 километров от Никольска, чтобы поймать нарушителей или вовремя среагировать на лесной пожар, нужна исправная высокопроходимая техника.

В ближайшие два года в рамках нацпроекта планируется закупить более 50 транспортных средств за счет федерального и областного бюджетов. Передача нынешней партии состоялась на территории Вологодского селекционно-семеноводческого центра, который приступил к строительству новых теплиц для выращивания саженцев и лесовосстановления. Для полного восстановления вырубленных и потерянных в результате пожаров лесов в области планируется увеличить мощность питомников втрое.

Восстановление лесов России - одно из 11 направлений нацпроекта "Экология". На его реализацию планируется направить из федерального бюджета 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ будет выделено 133,8 млрд, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей.