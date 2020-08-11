В Якутии пройдет первая региональная онлайн-школа наставников для молодежных проектов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Наставников для школьных и молодежных проектов подготовят в Якутии в онлайн-формате. Участники программы познакомятся с проблемами, с которыми сталкиваются различные компании, проанализируют космические снимки под задачи сельского хозяйства и узнают о новых технологиях в золотодобыче, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Первая региональная Школа наставников для участников из Якутии пройдет в онлайн-формате с 24 по 29 августа", - сказали в пресс-службе.

Подготовку наставников для школьных и молодежных проектов проводят Фонд "Сколково" и Кружковое движение НТИ в рамках совместного проекта "Академия наставников" при поддержке "Точки кипения - Якутск" и АНО "Индустрия будущего". В пресс-службе отметили, что участники узнают, с чего начинается проект, как качественно пройти с командой сложный этап запуска и генерации идей, вместе с экспертами на примере кейсов от партнеров наставники разберутся с актуальными для компаний проблемами, проработают решения, подготовят дорожную карту проекта с прописанными ресурсами, продуктовыми и образовательными результатами.

"Для участников школы готовятся кейсы от компаний по следующим направлениям: анализ космических снимков под задачи сельского хозяйства, новые технологии в золотодобыче, IT/GameDev полигон в Якутии, автономная распределенная энергетика, трансформация пространства библиотек под задачи нового уклада жизни", - сказали в Кружковом движении НТИ. Регистрация будет открыта до 17 августа включительно.

"Академия наставников" - совместный проект Фонда "Сколково", Агентства стратегических инициатив и Кружкового движения НТИ по созданию системы обучения, аттестации и трудоустройства наставников проектной деятельности для детско-взрослых и молодежных проектов и кружков. Обучение в Академии наставников проходит в формате онлайн-курсов и школ наставников.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.