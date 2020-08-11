Новая школа в Майкопе позволит еще трем полностью перейти на одну смену

МАЙКОП, 11 августа. /ТАСС/. Новая школа в Майкопе, строящаяся по нацпроекту, позволит еще трем средним образовательным учреждениям города перейти на односменную работу. Об этом сообщает во вторник пресс-служба главы Адыгеи Мурата Кумпилова после его посещения строительной площадки в станице Ханская, административно входящей в состав Майкопа.

"Сдача объекта в эксплуатацию позволит практически полностью перевести обучение в трех школах станицы на односменный режим", - сказали в пресс-службе. Здесь отметили, что новая школа сможет принять 250 учеников. Она возводится в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", на ее строительство выделено свыше 272,8 млн рублей, из которых 270 млн рублей - средства федерального бюджета.

"Сегодня в станице Ханской проживают почти 1,8 тыс. детей школьного возраста, часть из них обучается в специализированных школах Майкопа, что также снижает нагрузку на сельские образовательные учреждения", - заметили в пресс-службе.

Сам Кумпилов, посещая объект, напомнил, что здание новой школы должно быть построено качественно, красиво и быть доступным для людей. "Уже сегодня необходимо заниматься организацией удобных подъездов, тротуаров и стоянок, планировать благоустройство и озеленение прилегающей территории", - сказал Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба. Как ожидается, новая школа будет полностью возведена до конца текущего года. "В новой школе создаются все условия для качественного обучения детей, мы рассчитываем, что уровень подготовки учащихся здесь будет соответствовать городскому", - отметил Кумпилов.

В пресс-службе напомнили, что всего в рамках нацпроекта за шесть лет в Адыгее запланировано создать 3,5 тыс. новых мест в школах, из которых 1,3 тыс. - в сельской местности. На эти цели выделено 1,81 млрд рублей.