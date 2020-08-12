В центральной части Сахалина открыли центр амбулаторной онкопомощи

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Церемония открытия центра амбулаторной онкологической помощи состоялась в городе Поронайске в центральной части Сахалина. В учреждении будут проводить химиотерапию и наблюдать за пациентами, сообщили в среду журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Создание центра проходило по национальному проекту "Здравоохранение". Это значимое событие для региона, так как ранее онкологическую медпомощь островитянам могли оказать только в областном онкодиспансере. Для получения лечения жителям центральных и северных районов необходимо было ездить в Южно-Сахалинск. В поронайском центре будут принимать не только местных пациентов, но и жителей близлежащих городских округов: Макаровского, Тымовского, Смирныховского, Александровск-Сахалинского и Углегорского.

"Лечиться в центре амбулаторной помощи могут пациенты, которым достаточно таблетированных форм химиотерапии. В более сложных случаях, когда может понадобиться комплексное лечение, коррекция лечебного курса или возможны индивидуальные реакции организма, больные по-прежнему будут направляться в онкодиспансер под углубленное наблюдение", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Некоторые люди, желающие как можно скорее попасть на прием, пришли в медучреждение с самого утра в день его торжественного открытия. Прием в центре ведут два врача-онколога. В будущем планируется пригласить еще одного специалиста.

К открытию центра на Сахалине готовились в течение года. Для работы приобрели все необходимое оборудование, установили специальные кушетки, приспособленные именно для пациентов, проходящих химиотерапию. Центр полностью соответствует стандартам оказания профильной помощи.

Как сообщили журналистам в Минздраве Сахалинской области, такое же учреждение в этом году будет открыто в Охе - административном центре самого северного района Сахалина. Благодаря этому профильную медпомощь смогут получать и жители северных городских округов.

О нацпроекте

Нацпроект был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитан до 2024 года включительно. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.