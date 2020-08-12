Все школы Астраханской области обеспечат высокоскоростным интернетом в 2021 году

АСТРАХАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Астраханской области планируют оснастить все школы региона высокоскоростным интернетом в 2021 году, в том числе на средства нацпроекта "Образование", сообщил ТАСС министр образования и науки региона Виталий Гутман.

"Интернет есть в 99,9% астраханских школ, но если говорить о высокоскоростном, где трафик от 100 Мбит в секунду, то это порядка 60% школ. Мы доведем этот показатель до 100% в ближайшее время, это будет и по программе "Цифровая среда", в рамках которой мы обновляем оборудование и проводим интернет", - сказал Гутман.

Он отметил, что регион будет стараться обеспечить школы качественным интернетом раньше запланированного срока, для этого Астраханская область участвует в федеральных программах и привлекает частных партнеров. Согласно проекту Стратегии социально-экономического развития региона, за последние два года удалось увеличить число компьютеров для школьного обучения почти в 4 раза. Сейчас в среднем на восемь учеников приходится один компьютер, в 2018 году это соотношение было 28 учеников на один компьютер.

"Нужно понимать, что речь идет о среднем значении. Например, в городских школах наши компьютерные классы оборудованы полным комплектом техники, а в маленьком поселке какого-нибудь района всего четыре компьютера на целый класс. Отсюда и складывается показатель", - отметили в областном Минобразовании, уточнив, что каждая школа обеспечена подключением к сети, но в маленьких населенных пунктах скорость соединения может не превышать 2 Мбит в секунду.

По словам министра, к сентябрю область закупит дополнительное оборудование, средства будут выделены в рамках программы "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование", но задержка может составить несколько недель из-за сложностей оформления.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы и включает 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.