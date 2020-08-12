Нижегородская область стала самым упоминаемым регионом в контексте нацпроектов в июле

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Нижегородская область, Краснодарский край и Московская область стали наиболее упоминаемыми в СМИ регионами в контексте нацпроектов в июле 2020 года. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

Нижегородская область находится на лидирующей позиции не первый месяц: она была самым упоминаемым регионом как в конце прошлого года, так и в предыдущие месяцы 2020 года. В июле она сохранила лидерство с результатом 7,9 тысячи сообщений. Наиболее освещаемыми СМИ в этом регионе темами стали возможности дополнения нацпроекта "Экология" образовательными элементами с целью укрепления общественного контроля, проект "Оздоровление Волги", а также ликвидация Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде.

Вторым по числу упоминаний в июле, как и месяцем ранее, стал Краснодарский край (6,7 тысячи сообщений). Журналисты на Кубани рассказывали об обеспечении интернетом образовательных организаций в рамках нацпроекта "Образование", о строительстве детской краевой больницы и о досрочном завершении мероприятий нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в регионе.

Третье место в июле заняла Московская область с результатом 6,2 тысячи сообщений. Месяцем ранее тройку лидеров по числу упоминаний в СМИ в контексте нацпроектов замыкала Башкирия.

Как отмечают в "Медиалогии", главными в июле в Подмосковье стали сообщения об установке новых светофоров на дорогах, о выплатах семьям, воспитывающим детей-инвалидов, а также об организации велодорожек в общественных местах и парках региона.