В Севастополе скорректируют планы по нацпроектам по культуре и МСП

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя скорректируют некоторые показатели, которые город должен достичь при реализации национальных проектов по поддержке МСП и развитию культуры, так как не все мероприятия удалось реализовать из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщили в среду ТАСС в правительстве города.

"Правительством Севастополя планируется внесение корректировок в некоторые целевые показатели ряда региональных проектов в рамках национальных проектов, связанных с принятием на территории Российской Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения по причине распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

В правительстве города отметили, что некоторые запланированные мероприятия из-за веденных ограничений провести не удалось. В том числе не состоялись предусмотренное нацпроектом по поддержке МСП выезды на выставки и презентации, снизилась деловая активность в целом и не проводились массовые мероприятия.

В связи с этим по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" планируется скорректировать заявленное число субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов. Кроме того, ожидается корректировка показателя по увеличению числа посещений организаций культуры.

"Также правительством Севастополя будет проводиться работа с целью определения необходимых мероприятий общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения для включения их в национальные проекты", - добавляется в сообщении.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры утвердили для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.