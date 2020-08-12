Фонд кино выделил 10 млн рублей на модернизацию кинозалов в Пермском крае

ПЕРМЬ, 12 августа. /ТАСС/. Две территории Пермского края получили по 5 млн рублей на модернизацию кинотеатров от Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, это позволит расширить сеть кинозалов в Прикамье. Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-служба министерства культуры региона.

"В этом году сеть коммерческих кинозалов в Пермском крае расширится благодаря двум новым точкам - Краснокамск (ДК Гознака) и Гремячинск (Дворец культуры) победили в конкурсе на модернизацию кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тыс. от Фонда кино. На модернизацию каждого кинозала выделено 5 млн рублей. федеральных средств на безвозвратной основе, которые пойдут на оснащение их современным оборудованием для проведения кинопоказов", - говорится в сообщении.

Как отмечают в краевом Минкульте, расширение сети кинозалов в Пермском крае проводится в рамках региональной программы поддержки кинопроизводства, которую утвердили в крае в прошлом году в составе национального проекта "Культура", рассчитанного до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии создали в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Его основные цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в России и за рубежом.