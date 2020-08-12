В детских садах Вологодской области за пять лет создали более 4,5 тыс. новых мест

ВОЛОГДА, 12 августа. /ТАСС/. Власти Вологодской области создали за последние пять лет более 4,5 тыс. дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Во вторник в Вологде введен в строй новый детский сад, до конца 2021 года будут построены еще восемь детских садов, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

"Уверенно движемся к выполнению поручения президента России - на 100% обеспечить местами в детских садах детей в возрасте до трех лет. За последние пять лет в дошкольных учреждениях Вологодчины создано более 4,5 тыс. дополнительных мест для малышей", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".

По его данным, во вторник был подписан акт на ввод нового детского сада в Вологде. Решение о строительстве приняли о в прошлом году на градостроительном совете. В нем 350 мест, зачислены 320 детей, еще 30 детей получили направления на зачисление. В учреждении откроют 16 групп. На первом этаже планируется разместить детей до трех лет, на втором и третьем этажах будут заниматься дети постарше. Есть возможности для воспитания детей с нарушением речи. В здании имеется бассейн, музыкальный и спортивный залы, комната логопеда и психолога, прогулочные и физкультурные участки - все, чтобы разносторонне развивать подрастающее поколение, сообщил губернатор.

По данным пресс-службы главы региона, детский сад стоимостью более 300 млн рублей возведен по нацпроекту "Демография". В здании имеется мобильная полифункциональная мебель, в пищеблоке - современное оборудование.

Открыть детский сад планируется в сентябре. По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, согласно предписаниям Роспотребнадзора, при поступлении в детский сад измерять температуру у детей будут на верандах, в группы не будут допущены дети с признаками ОРВИ или гриппа, при плохом самочувствии ребенка изолируют - в новых учреждениях для этого есть все условия, в том числе оборудованный изолятор.

Строительство новых детских садов в Вологодской области будет продолжено. "За последние пять лет мы построили уже 20 новых дошкольных учреждений - таких масштабов не было даже в советские времена. Еще 60 детских садов капитально отремонтировали и модернизировали. На этом мы не остановимся, до 2021 года сдадим еще восемь дошкольных учреждений - четыре в Вологде, два в Череповце, а также в Череповецком и Вологодском районах", - привела пресс-служба слова губернатора. Как отмечал он ранее, строительство еще восьми детских садов позволит полностью решить проблему с очередью в дошкольные учреждения среди детей до трех лет.