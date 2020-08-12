В Югре планируют высадить почти 60 млн сеянцев сосны и кедра в 2020 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 августа. /ТАСС/. Высадить более 59 млн сеянцев сосны и кедра на площади почти 15 тыс. га планируется в 2020 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщила на совещании в среду губернатор Югры Наталья Комарова.

"План на текущий год почти на 15 тыс. га высадить более 59 млн сеянцев, включая общественные проекты. У нас идут акции "90 кедров" [в честь 90-летия Югры в 2020 году] и высадка по количеству жителей Югры [более 1,6 млн человек]", - сказала Комарова.

В свою очередь, глава Рослесхоза Сергей Аноприенко отметил, что власти Югры и предприятия ТЭК в ХМАО очень качественно относятся к восстановлению лесов. "То, что вы сказали про восстановление сосны и кедра созвучно задачам федерального проекта. К 2024 году у нас самая главная цель - вывести воспроизводство лесов под 100%. Чтобы каждое вырубленное, погибшее дерево было восстановлено один к одному", - сказал он.

Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев сообщил, что на мероприятия по тушению лесных пожаров в Югре в 2020 году израсходован 641 млн рублей. В том числе из бюджета Югры 396 млн рубелей.

Ранее в среду Аноприенко, общаясь с журналистами, выразил надежду, что лесные пожары в Югре скоро закончатся, а лесовосстановление в регионе - положительный пример на Урале. По его словам, ХМАО занимает второе место в УрФО по площади лесовосстановления, первое место по искусственному лесовосстановлению. Общая площадь лесовосстановления - 24 тыс. га.

Нацпроект "Экология" включает 11 федеральных проектов, в том числе и "Сохранение лесов". Всего на исполнение нацпроекта планируется направить 4,041 трлн рублей.