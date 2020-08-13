Росатом и кружковое движение НТИ запустили первую инженерную онлайн-смену для школьников

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом", Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) и проект "Практики будущего" запустили онлайн-интенсив для школьников 13-17 лет, в рамках которого подростки предложат новые решения по развитию Северного морского пути, внедрению новых технологий в энергетике, борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе кружкового движения.

"Инновационные решения для предприятий госкорпорации "Росатом" и развития среды атомных городов разрабатывают школьники на первой инженерной онлайн-смене. 70 школьников 13-17 лет в командах проектируют решения по развитию Северного морского транзитного коридора, внедрению новых технологий в сфере водородной энергетики, борьбе с COVID-19 и развитию городской среды атомных городов. В рамках смены школьники в проектных командах разбирают проблемные ситуации от реальных предприятий и городов", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что с командами работают наставники и эксперты в области атомной энергетики, транспорта, медицины, урбанистики, экологии. Участники одного из профилей изучают новые технологические продукты в области водородной энергетики, разработанные научной группой "Центротех", и разрабатывают концепцию внедрения инновации для бытовых пользователей и промышленности. Среди актуальных задач - также тема борьбы с коронавирусом и оптимизация системы диагностики сворачиваемости крови у пациентов. Школьники предложат варианты модернизации инновационного прибора "Регистратор Тромбодинамики Т-2" для оценки скорости свертываемости крови.

Ряд задач команды решают в интересах города Лесной Свердловской области. Они разрабатывают предложения по цифровым решениям для городского водоснабжения по стандартам "умного города", проектируют предприятие для переработки твердых коммунальных отходов. Также Лесной получит концепцию развития городской среды - в данном направлении школьники работают совместно с урбанистами, архитекторами, экспертами в области городского управления.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.