Татарстан внедрил систему электронного направления на медико-социальную экспертизу

КАЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Татарстана в рамках нацпроекта "Здравоохранение" начало работать с новым сервисом по созданию электронного направления на медико-социальную экспертизу. Об этом в четверг ТАСС сообщила сотрудница пресс-службы Минздрава республики Рания Сабирова.

"В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" Министерство здравоохранения Республики Татарстан запустило в работу новый сервис по созданию электронного направления на медико-социальную экспертизу. Теперь направление заполняется сотрудниками медицинской организации в электронном виде и отправляется в бюро медико-социальной экспертизы Республики Татарстан через ведомственную информационную систему АС РМИАЦ (Республиканский медицинский информационно-аналитический центр)", - сказала она.

Данные, которые уже есть в электронной медкарте пациента, заполняются в направлении автоматически, члены врачебной комиссии подписывают его с помощью электронной цифровой подписи. С 1 января по 31 июля 2020 года в бюро судебно-медицинской экспертизы отправлено более 600 направлений на медико-социальную экспертизу. Татарстан вошел в первую десятку регионов по данному проекту среди субъектов РФ. Информация о гражданах, получивших направление на медико-социальную экспертизу, направляется также в ПФР по Татарстану. Данное нововведение призвано ускорить начало получения гражданином пенсии в случае, если его признают инвалидом, отметила Сабирова.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения" и "Развитие экспорта медицинских услуг".