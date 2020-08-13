Мишустин проведет отдельное совещание по обеспечению Чукотки связью

АНАДЫРЬ, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что намерен провести отдельное совещание с вице-премьером Дмитрием Чернышенко по вопросу обеспечения связи на Чукотке. Премьер попросил губернатора Романа Копина подготовить ему письмо о проблемах, связанных с цифровизацией региона.

В ходе рабочей встречи с Копиным Мишустин поинтересовался у него, как идет реализация нацпроекта "Цифровая экономика" с учетом специфики Чукотки. Губернатор доложил ему, что Чукотка до сих пор единственный субъект РФ, который не включен в канал оптико-волоконной связи, но существует решение по обеспечению доступа к широкополосному интернету, которое должно быть реализовано до конца 2022 года.

"Просьба письмо подготовить в мой адрес, чтобы мы провели с вице-премьером Чернышенко соответствующее совещание, где посмотрели бы еще более внимательно именно на процесс обеспечения связи", - распорядился Мишустин.

Копин сказал, что власти региона в настоящее время тоже принимают меры, чтобы субсидировать спутниковый ресурс и обеспечивать интернетом социальные объекты в селах и их жителей. При этом он добавил, что это может быть только временным решением.

"Надо, конечно, решать вопросы связи, это касается абсолютно всех отраслей, которые тут есть, и областей - от медицины до образования, это очень важно", - сказал Мишустин.