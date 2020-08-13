Интернат для престарелых начнут строить в Биробиджане в 2021 году

ТАСС, 13 августа. Власти Еврейской автономной области в 2021 году начнут строительство дома-интерната для престарелых и дополнительного жилого корпуса психоневрологического интерната в Биробиджане. На эти цели будет направлено более 600 млн рублей, в том числе по национальному проекту "Демография", сообщила ТАСС председатель комитета социальной защиты населения правительства ЕАО Наталья Афанасьева.

"В 2021 году планируется начать строительство Дома-интерната для престарелых и инвалидов общего типа на 50 мест в Биробиджане и дополнительного жилого корпуса на 100 мест Биробиджанского психоневрологического интерната", - сказала Афанасьева.

В настоящее время проектно-сметная документация по обоим объектам проходит соответствующие экспертизы, эта работа уже завершается. Она уточнила, что на строительство интерната и корпуса будет направлено более 600 млн рублей при софинансировании федерального и областного бюджетов. Дом-интернат для престарелых и инвалидов будет построен за счет национального проекта "Демография", корпус ПНИ - за счет других программ. Сдать оба объекта планируется в 2022 году.

"Строительство этих двух объектов позволит сократить очередность людей, нуждающихся в услугах таких учреждений. Появление двух новых объектов в сфере социального обслуживания значимо для области, поскольку даст возможность разгрузить существующие учреждения", - добавила Афанасьева.

В регионе есть один психоневрологический интернат в Биробиджане и три интерната для престарелых и инвалидов в селах Биракан, Бирофельд и Хинганск, в которых проживают более 700 человек.

Нацпроект "Демография" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитан на 2019-2024 годы. Он включает пять федеральных проектов, в том числе проект "Старшее поколение", который предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Общий бюджет нацпроекта для всех регионов страны - 3,1 трлн рублей.