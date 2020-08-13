В Тверской области к 2023 году отремонтируют самые востребованные трассы

ТАСС, 13 августа. Власти Тверской области направят 6,4 млрд рублей на ремонт трех региональных трасс с наиболее высокой интенсивностью движения, сообщила в четверг пресс-служба облправительства.

"По национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будут полностью приведены в нормативное состояние дороги Торжок - Осташков, Осташков - Волговерховье, Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна. Объем средств на выполнение долгосрочных государственных контрактов по трем объектам составляет порядка 6,4 млрд рублей. Ремонтные работы должны быть завершены осенью 2023 года", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе отметили, что на дороге Торжок - Осташков высокая интенсивность движения, в том числе пассажирского транспорта, школьных и туристических автобусов. Она ведет к озеру Селигер, Нило-Столобенской пустыне, истоку Волги и другим достопримечательностям региона. "В этом году по нацпроекту отремонтировано 5 км автодороги, в 2019 году в нормативное состояние приведено 25 км. До 2023 года отремонтируют участок с 39 км по 124 км в Кувшиновском районе и Осташковском городском округе", - отметили в пресс-службе.

Дорога Осташков - Волговерховье также включена в план ремонта, так как по ней проходит один из наиболее популярных туристических маршрутов, трасса Тверь - Устюжна обеспечивает транспортное сообщение Твери с районными центрами северо-востока региона, а также выход в соседнюю Вологодскую область. "По мнению губернатора Игоря Рудени, участие Тверской области в национальном проекте позволяет приводить в порядок автодороги, обеспечивающие доступность социальных учреждений, объектов экономики, туризма", - добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, всего в Тверской области в 2020 году по национальному проекту должно быть отремонтировано 153,6 км трасс, до 2024 года - 1 244 км автодорог регионального значения и 262 км улиц Твери.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.