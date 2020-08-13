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Вологодские власти в 2020 году по нацпроекту отремонтируют самую проблемную дорогу региона

На данный момент ремонтные работы проведены на 30 участках этой трассы

ТАСС, 13 августа. Власти Вологодской области за счет дополнительных федеральных средств, полученных из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году отремонтируют самую проблемную дорогу в регионе. Речь идет о трассе Сокол - Харовск - Вожега, проходящей через три муниципальных образования, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Дорога Сокол-Харовск-Вожега была самым проблемным объектом на территории Вологодской области. Решение губернатора о ремонте принято на градостроительном совете в 2018 году. Работы были запланированы на 2019-2021 годы. Было выделено дополнительное финансирование из федерального бюджета в объеме 508 млн рублей. Часть этих средств была направлена на ускорение производства работ, и в этом году мы завершим полностью ремонт на территории Сокольского района", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Антона Стрижова.

Дорога Сокол - Харовск - Вожега проходит по территории трех районов: Сокольского, Харовского и Вожегодского. На данный момент ремонтные работы проведены на 30 участках этой трассы. "Ремонт 90 км дороги в Харовском и Вожегодском районах будет выполнен в следующем году. Большое внимание мы уделяем качеству проведенных работ. Данная дорога полностью будет в нормативном состоянии. На сегодняшний день по национальному проекту в Вологодской области выполнено более 50% работ", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

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