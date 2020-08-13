Вологодские власти в 2020 году по нацпроекту отремонтируют самую проблемную дорогу региона

ТАСС, 13 августа. Власти Вологодской области за счет дополнительных федеральных средств, полученных из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году отремонтируют самую проблемную дорогу в регионе. Речь идет о трассе Сокол - Харовск - Вожега, проходящей через три муниципальных образования, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Дорога Сокол-Харовск-Вожега была самым проблемным объектом на территории Вологодской области. Решение губернатора о ремонте принято на градостроительном совете в 2018 году. Работы были запланированы на 2019-2021 годы. Было выделено дополнительное финансирование из федерального бюджета в объеме 508 млн рублей. Часть этих средств была направлена на ускорение производства работ, и в этом году мы завершим полностью ремонт на территории Сокольского района", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Антона Стрижова.

Дорога Сокол - Харовск - Вожега проходит по территории трех районов: Сокольского, Харовского и Вожегодского. На данный момент ремонтные работы проведены на 30 участках этой трассы. "Ремонт 90 км дороги в Харовском и Вожегодском районах будет выполнен в следующем году. Большое внимание мы уделяем качеству проведенных работ. Данная дорога полностью будет в нормативном состоянии. На сегодняшний день по национальному проекту в Вологодской области выполнено более 50% работ", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.