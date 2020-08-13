Ульяновская область введет на 123 тыс. кв. м жилья больше в этом году, чем в прошлом

УЛЬЯНОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Ульяновской области намерены ввести до конца года на 123 тыс. кв. м жилья больше, чем в прошлом году. Об этом заявил в четверг губернатор региона Сергей Морозов на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло с участием заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина в режиме видеоконференции.

"В 2020 году на территории региона мы должны ввести в эксплуатацию 1,208 млн кв. м. По сравнению с 2019 годом рост плановых значений по вводу жилья должен составить не менее 123 тыс. кв. метров", - приводятся слова губернатора в сообщении пресс-службы правительства региона.

По словам губернатора, регион опережает плановые показатели по вводу жилья в эксплуатацию. "По предварительным данным, за семь месяцев этого года мы сдали 486 тыс. кв. метров, что составляет 40% от годового плана и 118% к аналогичному периоду прошлого года", - уточнил Морозов.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на заседании отметил, что в Ульяновской области уже сейчас ввод жилья на одного человека и показатель по обеспеченности граждан жильем выше, чем в среднем по стране. "Уже в 2019 году в Ульяновской области этот показатель составил 0,83 квадратных метра на человека, что больше в 1,5 раза среднеокружного по ПФО. В 2020 году с учетом требуемых объемов роста жилищного строительства регион планирует максимально приблизиться к показателю в один квадратный метр на человека", - процитировали Хуснуллина в пресс-службе правительства региона.

По информации и. о. министра строительства и архитектуры Ульяновской области Константина Алексича, в Ульяновской области принят ряд дополнительных решений для развития строительного сектора. В частности, действует поддержка для инвесторов, которые реализуют проекты комплексной застройки и развития территорий. Подготовили проект закона, уже действовавшего в регионе с 2015-го по 2018 год, о масштабных инвестиционных проектах жилищного строительства. Документ устанавливает форму государственной поддержки застройщиков в виде предоставления земельных участков под комплексное жилищное строительство без проведения торгов. В регионе действует программа "Губернаторская ипотека" с господдержкой, которая помогает стимулировать спрос и обеспечивать жителей доступным жильем. С начала действия программой воспользовались более 1 500 семей работников бюджетной сферы и IT-организаций, с апреля этого года воспользоваться этой мерой поддержки могут и сотрудники предприятий авиационной отрасли.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников до 2024 года - более 1 трлн рублей.