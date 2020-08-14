Пять библиотек в Якутии начали оснащать оборудованием по нацпроекту

ТАСС, 14 августа. Муниципальные библиотеки в Республике Саха (Якутия) начали получать современное оборудование для модернизации по национальному проекту "Культура", сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры республики.

"Республика в рамках регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" выделила 5 млн рублей из средств регионального бюджета на создание пяти современных библиотек. Учреждение в Алданском районе получило 1,3 млн рублей, так же как в Томпонском районе. Библиотеки в Намском, Олекминском и Устьев-Алданском районах - по 800 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе.

Как рассказала ТАСС директор центральной межпоселенческой библиотеки Анданского района Наталья Речистер, здесь уже оборудовано место для слабовидящих людей, в плане - 3D-принтер, наборы для робототехники и аудиостудия.

"Мы уже закупили и настроили для работы специализированное рабочее место, которое дает возможность слабовидящим и незрячим людям беспрепятственно работать со всеми видами информации. Также у нас в плане - закупка 3D-принтера и 3D-ручек, нескольких моноблоков, наборов для робототехники. Кроме того, мы планируем оборудовать аудиостудию, чтобы, к примеру, записывать аудиокниги, или предоставлять ее актерам, школьникам для их проектов", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, уже в сентябре библиотека устроит небольшую презентацию нового оборудования для своих читателей. Ежегодно библиотеку посещают около 59 тыс. жителей района, у 6,5 тыс. из них есть библиотечные карточки.

Национальный проект "Культура" разработан по поручению президента России Владимира Путина и реализуется с 2019 по 2024 года. В рамках проекта, в том числе, строятся и модернизируются сельские культурно-досуговые учреждения, создаются виртуальные концертные залы, оснащаются современным оборудованием библиотеки и организуется грантовая поддержка для любительских творческих коллективов.