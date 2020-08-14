В Омской области вырастет в 2,8 раза число матерей и пожилых людей, прошедших переобучение

ОМСК, 14 августа. /ТАСС/. Власти Омской области планируют организовать в 2021 году профессиональное переобучение по нацпроекту "Демография" не менее 1,3 тыс. женщин с детьми дошкольного возраста и людей в возрасте старше 50 лет, что в 2,8 раза больше показателей текущего года, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального Минтруда. Спрос на переобучение может вырасти из-за пандемии коронавируса, во время которой только официально в регионе потеряли работу более 14,5 тыс. человек.

"В 2021 году в рамках нацпроекта "Демография" планируется организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования не менее 1,3 тыс. человек. В этом году обучение пройдут не менее 460 человек, на эти цели будет направлено около 22,4 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов высказал ТАСС мнение, что востребованность переобучения будет увеличиваться из-за пандемии коронавируса. "Сегодня на учете в службе занятости стоит около 50 тыс. человек, из них работу потеряли после 1 апреля чуть более 14,5 тыс. человек, - сказал министр. - Я думаю, количество обращений будет нарастать. Особенно востребовано переобучение у старшего поколения, которому оно необходимо, чтобы сохранить работу".

В пресс-службе Минтруда пояснили, что уже сегодня среди обучающихся около 25% потеряли работу в период пандемии. "Во время самоизоляции обучение осуществлялось с использованием современных информационных технологий, но с прошлой недели занятия возобновились в очном формате", - сказал собеседник агентства.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годах и состоит из пяти федеральных проектов. Среди них проекты "Старшее поколение" и "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", которые включают в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте старше 50 лет и женщин с детьми дошкольного возраста.