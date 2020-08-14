Виртуальный концертный зал открылся в Холмске на юге Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Виртуальный концертный зал начал работу в кинодосуговом центре "Россия" в Холмске ко Дню города, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры Сахалинской области. На праздничный онлайн-концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова собрались порядка 100 зрителей.

"На онлайн-концерте зал на несколько сотен человек был полный, но, к сожалению, из-за пандемии сажать можно было через одного. В противном случае пришло бы еще больше людей, это говорит о востребованности нового кинозала, - уточнили ТАСС в администрации Холмского городского округа. - Его появление - это большая радость для жителей города и района, здесь живет много ценителей искусства, которые не всегда имеют возможность выехать даже в Южно-Сахалинск".

В церемонии открытия приняли участие и.о. начальника управления культуры Холмска Елена Михеева и специально приглашенный из Южно-Сахалинска гость - директор Сахалинской областной филармонии. В администрации уточнили, что программа работы зала будет опубликована позже, в нее планируется включить музыкальные концерты, театральные постановки, а также лекции и мастер-классы.

В зале, созданном по нацпроекту "Культура", установлено современное оборудование, позволяющее транслировать в высоком качестве выступления музыкантов как в прямом эфире, так и в записи. На проект было потрачено более 1,2 млн рублей из областного бюджета и 181 тыс. рублей из муниципального.

В правительстве Сахалинской области ТАСС добавили, что создание залов имеет большое значение для региона, что обусловлено его географическим положением. Кинозал в Холмске стал вторым в области, первый находится в Южно-Сахалинске. Территория была выбрана не случайно - Холмский район с населением 36 тыс. человек является самым крупным городским округом в регионе после Южно-Сахалинского. 15 августа жители Холмска отметят 150 лет со дня основания города.

Цели нацпроекта

Нацпроект "Культура" разработан для реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Виртуальный концертный зал - масштабный проект Минкультуры РФ. Он предполагает создание равных возможностей для доступа граждан к лучшим образцам академического музыкального искусства. В рамках федерального проекта в городах России до 2024 года будет создано 500 виртуальных концертных залов.