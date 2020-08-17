От скетчей до собственного ателье: как попасть в мир моды после 50 лет

Алена Назарова из Челябинска гордится своим прадедом Савелием Пряхиным, который, будучи крестьянином, решился на смелый поступок - продал свой земельный надел и на вырученные деньги открыл в селе Миасское лавку с материалами и принадлежностями для шиться. Дела у него пошли в гору, семья зажила по-новому, стала зажиточной. Вдохновившись его примером, Алена Ивановна выучилась на дизайнера модной одежды и аксессуаров по стандартам Ворлдскилсс в рамках национального проекта “Демография”. Как она планирует монетизировать полученные знания - в материале корреспондента ТАСС.

Шить начала еще в детстве

Назарова родилась в Кременкульском сельском поселении Челябинской области в 1970 году, в школу ходила там же и навыки, полученные на уроках труда, применяла в жизни. “Я сама себе одежду кроила, шила. Дело в том, что, во-первых, рост у меня нестандартный - 1 метр 77 сантиметров, а, во-вторых, в 80-е годы, в магазинах выбора практически никакого и не было. Выкройки и схемы для вязания находила в журналах”, - говорит Назарова.

Однако сразу после окончания школы посвятить себя моде, стилю и шитью не получилось. По словам Назаровой, для этого требовалось базовое художественное образование, а художественной школы нигде рядом не было. Выбор был ограничен несколькими вариантами: стать врачом, учителем или экономистом. Она выбрала последнее. Получив специальность "финансы и кредит», на сегодняшний день Алена уже 28 лет работает в банковской сфере.

"Доход от профессии неплохой, она дает стабильность во все времена, но финансы - это скучная рутина, а всегда хотелось творчества”, - поделилась Назарова.

Стиль как запасной вариант

Три года назад Алена подумала, что неплохо было бы иметь запасной вариант и прошла курсы для будущих стилистов. А в конце 2019 года ее коллегам - банковским работникам пришла по электронной почте информационная рассылка, где сообщалось, что можно пройти бесплатное обучение по стандартам Ворлдскиллс в рамках нацпроекта "Демография». “Мне письмо не приходило, так как 50 лет исполнилось только в январе 2020 года. Но коллеги так бурно обсуждали это событие, что я попросила переслать мне копию сообщения. Там был список компетенций, из которых я первоначально выбрала мерчендайзинг и веб-дизайн”, - рассказала Назарова.

Позже, листая Instagram, она натолкнулась на похожую информацию, но в списке уже увидела более близкую компетенцию “дизайн модной одежды и аксессуаров”. Решив, что она очень хорошо сочетается с пройденными в 2018 году курсами стилиста, остановила свой выбор на ней.