От скетчей до собственного ателье: как попасть в мир моды после 50 лет

Алена Назарова из Челябинска гордится своим прадедом Савелием Пряхиным, который, будучи крестьянином, решился на смелый поступок - продал свой земельный надел и на вырученные деньги открыл в селе Миасское лавку с материалами и принадлежностями для шиться. Дела у него пошли в гору, семья зажила по-новому, стала зажиточной. Вдохновившись его примером, Алена Ивановна выучилась на дизайнера модной одежды и аксессуаров по стандартам Ворлдскилсс в рамках национального проекта “Демография”. Как она планирует монетизировать полученные знания - в материале корреспондента ТАСС.
Шить начала еще в детстве
Назарова родилась в Кременкульском сельском поселении Челябинской области в 1970 году, в школу ходила там же и навыки, полученные на уроках труда, применяла в жизни. “Я сама себе одежду кроила, шила. Дело в том, что, во-первых, рост у меня нестандартный - 1 метр 77 сантиметров, а, во-вторых, в 80-е годы, в магазинах выбора практически никакого и не было. Выкройки и схемы для вязания находила в журналах”, - говорит Назарова.
Однако сразу после окончания школы посвятить себя моде, стилю и шитью не получилось. По словам Назаровой, для этого требовалось базовое художественное образование, а художественной школы нигде рядом не было. Выбор был ограничен несколькими вариантами: стать врачом, учителем или экономистом. Она выбрала последнее. Получив специальность "финансы и кредит», на сегодняшний день Алена уже 28 лет работает в банковской сфере.
"Доход от профессии неплохой, она дает стабильность во все времена, но финансы - это скучная рутина, а всегда хотелось творчества”, - поделилась Назарова.
Стиль как запасной вариант
Три года назад Алена подумала, что неплохо было бы иметь запасной вариант и прошла курсы для будущих стилистов. А в конце 2019 года ее коллегам - банковским работникам пришла по электронной почте информационная рассылка, где сообщалось, что можно пройти бесплатное обучение по стандартам Ворлдскиллс в рамках нацпроекта "Демография». “Мне письмо не приходило, так как 50 лет исполнилось только в январе 2020 года. Но коллеги так бурно обсуждали это событие, что я попросила переслать мне копию сообщения. Там был список компетенций, из которых я первоначально выбрала мерчендайзинг и веб-дизайн”, - рассказала Назарова.
Позже, листая Instagram, она натолкнулась на похожую информацию, но в списке уже увидела более близкую компетенцию “дизайн модной одежды и аксессуаров”. Решив, что она очень хорошо сочетается с пройденными в 2018 году курсами стилиста, остановила свой выбор на ней.
Обучение шло с начала по конец июня текущего года, по вечерам. “Заочно, с помощью программы Zoom. К тому моменту я уже работала на удаленке. Занимались где-то по 3,5 часа в день через день, включая субботу. Я бегала между компьютерами, потому что на корпоративном я не могла проходить обучение из-за систем безопасности”, - вспоминает Алена.
Повторение - мать дизайна
Во время учебы наибольшие трудности у Назаровой были связаны с изучением графического редактора CorеlDrаw (используется для проектирования одежды - прим. ТАСС). “Преодолеть их помогло повторное просматривание уроков. Они были доступны в записи”, - рассказывает она.
По ее словам, преподаватели были крайне отзывчивыми: никогда не отказывались что-либо растолковать или повторить. Кроме того, сами обучаемые делились между собой полученными навыками, помогали друг другу.
В качестве домашнего задания была разработка различных предметов одежды, но каких-либо строгих ограничений не было. Экзамен оказался куда сложнее, он длился два вечера по три часа.
“Нужно было разработать платье для презентации новой книги продавцу книжного антикварного магазина премиум-сегмента - женщине 35-45 лет, которая предпочитает удобную, красивую и качественную одежду. Необходимо было нарисовать два-три эскиза платья, создать итоговый дизайн в графическом редакторе, подготовить презентацию и защиту своего проекта. Ткань выбирали из предложенного на экзамене интернет-магазина, чтобы, как нам объяснили, все студенты были в равных условиях”, - говорит Алена Ивановна.
Назарова разработала проект “Платье-жакет”, которое в производстве обошлось бы изначально в 8,3 тыс. рублей. Изделие в английском стиле предлагалось сшить из качественной итальянской ткани, в составе которой 60% хлопка и 40% акрила.
Я разберу ваш гардероб - за оплату
За курс Назарова усвоила технологию создания дизайнерского проекта - от опроса целевой аудитории до способов продвижения, работу с графическим редактором и основу в нем дизайна одежды, а также основы рисования скетчей (эскизов) для портных, создание презентации в специальной программе.
“Я очень довольна, что получила дополнительные знания, которые мне, несомненно, пригодятся в моем развитии как стилиста, а может, и дизайнера”, - говорит она.
Алена считает, что начать зарабатывать деньги, используя полученные навыки, она сможет примерно через год, где-то на втором этапе. “Сейчас я нарабатывают имидж, клиентскую базу, репутацию. У меня для продвижения в Instagram создан личный блог стилиста @saveliya_pryakhina_stylist_. В нем я себя позиционирую как доброго полицейского в стране стиля и моды: выслушаю, пойму и помогу создать индивидуальный стиль, проведу разбор гардероба, возможно и шопинг-сопровождение”, - рассказывает она.
Разбор гардероба - изменение набора одежды человека соответственно его образу жизни и внешности. В качестве целевой аудитории Назарова видит простых людей со средним уровнем достатка, в первую очередь жителей Челябинска, которые хотят купить качественную, подходящую именно им, одежду, но не очень дорого.
“Сейчас есть все возможности для этого, массовый сегмент повторяет модные тенденции из премиального сегмента. Доступны интернет-магазины, наконец, даже в сэконд-хэнде можно при желании найти европейскую качественную вещь за небольшие деньги. Но, если человек потерялся в мире моды, то разобрать его гардероб, посмотреть, что и с чем сочетается, поможет только грамотный стилист”, - уверена она.
Начав с разбора гардероба и шопинг-сопровождения, в перспективе Назарова рассчитывает перейти к созданию собственного мини-ателье.
Александр Чирков