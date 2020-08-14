Детские школы искусств Пермского края получили новые музыкальные инструменты

ПЕРМЬ, 14 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделило более 50 млн рублей детским школам искусств (ДШИ) Пермского края на приобретение в 2020 году новых музыкальных инструментов в рамках реализации национального проекта "Культура". Скрипки, виолончели, фортепиано, баяны, гитары, домры, балалайки и многое другое получили десять учреждений, сообщается на сайте краевого министерства культуры.

"В рамках реализации федерального проекта "Культурная среда" - одного из направлений нацпроекта - в 2020 году 10 детских школ искусств Пермского края получили субсидии из бюджета для приобретения музыкальных инструментов, оборудования и необходимых обучающих материалов. Большая часть поставок уже состоялась", - говорится в сообщении.

По данным Минкультуры региона, субсидии распределялись путем конкурсного отбора, победителями которого стали ДШИ из Перми, Кунгура, Краснокамска, Горнозаводска, Чайковского, Осы. Также в ряд школ помимо инструментов были закуплены интерактивные панели. "Интерактивные панели будут установлены в учебных классах художественного и музыкального отделений. Они большие по размеру и очень удобные для использования - на них можно рисовать, со звуком смотреть презентационные материалы, использовать разные электронные образовательные ресурсы. Это многофункциональная вещь для учебы, которая позволит нам шагать в ногу со временем и будет полезной и интересной для обучения современных детей", - приводятся в сообщении слова директора Краснокамской ДШИ Марии Караваевой.

Кроме того, по информации регионального правительства, в ближайшее три года в Пермском крае по национальному проекту капитально отремонтируют десять зданий детских школ искусств.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Его задачи - увеличение посещаемости учреждений культуры, создание условий для творческой реализации граждан, увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры.