У детской школы искусств под Владимиром в сентябре появится виртуальный концертный зал

ВЛАДИМИР, 14 августа. /ТАСС/. Виртуальный концертный зал во Владимирской области откроют на базе детской школы искусств в сентябре этого года на средства нацпроекта "Культура". Об этом в пятницу сообщила журналистам директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.

"Мы не могли провести открытие из-за пандемии и тех ограничений, которые действовали, но проведем его в самом начале сентября. Я говорю о детской школе искусств Гусь-Хрустального, которая в прошлом году уже участвовала в нацпроекте и получила достаточно большой и серьезный комплект оборудования и музыкальных инструментов. Сейчас музыкальная школа приросла виртуальным концертным залом - там очень активный коллектив, очень активный директор. Поэтому думаю, что виртуальный концертный зал приживется, покажет себя с лучшей стороны", - сказала она.

Еще один виртуальный концертный зал планируется открыть в доме культуры в Покрове. Ранее два виртуальных концертных зала открыли во Владимирской областной филармонии и в доме культуры в Коврове.

Как уточнила Бирюкова, в период пандемии учреждения культуры Владимирской области активизировали работу в онлайн-форматах - состоялось 115 трансляций на портале Культура.рф. Акция "Культура в доме", в ходе которой в сети показывались концерты, мастер-классы и экскурсии, привлекла с марта по июль около 35 млн зрителей.

Нацпроект "Культура" разработали для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Его задачи - увеличение посещаемости учреждений культуры, создание условий для творческой реализации граждан, увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры.