Во Владимире пройдет выставка произведений Айвазовского и Левитана

ВЛАДИМИР, 14 августа. /ТАСС/. Оригиналы нидерландской живописи XVI века и работы Айвазовского, Левитана, Саврасова и Серебряковой выставят в Центре пропаганды изобразительного искусства Владимира 5 сентября. Выставку организуют на средства нацпроекта "Культура", сообщила журналистам в пятницу директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.

"На площадке Центра пропанганды изобразительного искусства 5 сентября открываем уникальную выставку, это шедевры из частных собраний, это подлинники работ, причем с довольно большим временным охватом создания. Это очень известные имена живописи и западно-европейской, и русской живописи, и мы ждем этого проекта с нетерпением. Реализовывать такие проекты дал возможность нацпроект "Культура", - сказала она.

Как уточнила Бирюкова, выставка "Связь времен. Шедевры из частных собраний" объединит более 60 произведений иконописи, живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Впервые в Центре пропаганды изобразительного искусства можно будет увидеть оригиналы нидерландской живописи XVI века, произведения фламандских художников XVII века, живописные работы признанных мастеров русского изобразительного искусства XIX-XX веков: Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Исаака Левитана, Константина Коровина, Василия Сурикова, Александра Герасимова, Павла Корина, Зинаиды Серебряковой и других. Вошли в экспозицию и произведения известных художниц Ольги Розановой и Натальи Гончаровой.

Также во Владимире представят пейзажи Николая Соболева с видами Владимирской губернии начала XX века, этюд одного из лидеров русского художественного авангарда 1900-1910-х годов Давида Бурлюка, эскиз декорации к спектаклю по пьесе Л. Н. Андреева "Черные маски" Кузьмы Петрова-Водкина.

Нацпроект "Культура" разработали для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Его задачи - увеличение посещаемости учреждений культуры, создание условий для творческой реализации граждан, увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры.