В Ленинградской области открылся виртуальный концертный зал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Новый виртуальный концертный зал открылся в Тихвине Ленинградской области в рамках регионального проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура". Первый концерт Государственного симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический" в новом зале посмотрели около 20 человек, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Музейного агентства Ленобласти.

"В прошлом году ГБУК ЛО "Музейное агентство" стало участником национального проекта "Культура" регионального проекта "Цифровая культура". В рамках регионального проекта выделен 1 миллион рублей на организацию виртуальных трансляций в концертном зале Государственного дома-музея Н. А. Римского-Корсакова "Полковая церковь". Сегодня Государственный симфонический оркестр Ленинградской области дает концерт из большого зала Центра международного сотрудничества", - рассказали в пресс-службе.

Из-за угрозы распространения коронавируса в зале было ограниченное количество зрителей. Все желающие могли посмотреть прямую трансляцию на YouTube-канале Музейного агентства.

Оркестр "Таврический" дал концерт из большого зала Центра международного сотрудничества в Петербурге. Музыканты исполнили произведения Николая Римского-Корсакова, а также Петра Чайковского, сыграв три части из балета "Лебединое озеро" и другие композиции. Работы по организации виртуального концертного зала прошли весной, в нем установлено оборудование, позволяющее как принимать трансляции, так и передавать. В зале имеется профессиональное аудио- и видеооборудование.

Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области сообщили, что виртуальный концертный зал в Тихвине стал вторым в регионе, первым был зал на базе выставочного центра "Эрмитаж-Выборг" в Выборге.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".