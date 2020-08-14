В Калининграде в сентябре откроют детский технопарк "Кванториум"

КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум" откроется в Калининграде в сентябре этого года на базе Музея Мирового океана. Он станет вторым в регионе после детского технопарка, открывшегося в научно-технологическом парке "Фабрика" Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта в 2017 году, сообщила в пятницу пресс-служа областного правительства.

"В этом году мы откроем еще один "Кванториум" на базе Музея Мирового океана, который позволит нам предоставить вариативность программ. Сейчас дети, которые занимаются на площадках в БФУ, могут посещать семь разных кабинетов, а уже с 1 сентября их количество увеличится до пятнадцати", - сказала министр образования области Светлана Трусенева, которую цитирует пресс-служба.

Новый "Кванториум" включит 8 кабинетов-лабораторий, которые станут дополнением к уже действующим на базе БФУ. Занятия будут проводиться по различным программам, но основные будут относиться к морю. "Например, биоквантум будет помогать исследовать жителей моря, а коллеги из VR-кванториума будут создавать водный мир в дополненной реальности", - пояснили ТАСС в пресс-службе, добавив, что проект реализуется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".

Музей Мирового океана организовали в Калининграде 12 апреля 1990 года. Первый в России комплексный маринистический музей. Имеет экспозиции, посвященные судоходству, морской флоре и фауне, геологии и гидрологии мирового океана, а также маринистическую библиотеку и действующую экологическую станцию. На набережной реки Преголи, где располагается музей, пришвартовали самое крупное в мире научно-исследовательское судно-музей "Витязь", единственная в стране подводная лодка-музей 641-го проекта на плаву "Б-413", единственное в мире судно космической связи "Космонавт Виктор Пацаев", единственное в стране рыболовное судно-музей "СРТ-129", входящие в музейный комплекс.