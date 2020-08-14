Власти Вологодской области запустили проект "Навигатор общественного здоровья"

ТАСС, 14 августа. Власти Вологодской области совместно с Институтом научно-общественной экспертизы запустили проект "Навигатор общественного здоровья", разработанный в соответствии с нацпроектом "Демография". С помощью проекта власти вместе с экспертами будут изучать и оценивать продолжительность жизни людей и ее качество, чтобы затем принять меры по укреплению долголетия, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора Вологодской области.

"Инновационный проект "Навигатор общественного здоровья" стартовал в Вологодской области сегодня. Соглашение о сотрудничестве заключено между областным правительством и Институтом научно-общественной экспертизы, документ подписали губернатор Олег Кувшинников и руководитель проекта, член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко в Вологде", - отмечается в сообщении.

"Навигатор общественного здоровья" пока запустили в трех пилотных районах Вологодской области, в Бабаевском, Вашкинском и Вологодском. Эти муниципалитеты имеют различную экономическую направленность, промышленную, туристическую и сельскохозяйственную.

"Я очень рад, что Институт научно-общественной экспертизы принял решение запустить пилотный проект именно в Вологодской области. В стране в целом, а в регионах СЗФО в особенности, мы видим высокую смертность трудоспособного населения, которая значительно превышает соответствующие показатели европейских стран. Нам необходимо изучить причины этой негативной тенденции, подготовить методические материалы, опробовать лучшие практики на Вологодчине, затем реализовать их в городах, входящих в состав Ассоциации "Здоровые города, районы и поселки", - цитирует пресс-служба губернатора Олега Кувшинникова.

По данным пресс-службы, в настоящее время в Вологодской области для укрепления общественного здоровья разработана специальная модель взаимодействия региональных и муниципальных органов власти.

"Показатель, на основе которого будет работать навигатор общественного здоровья, широко применяется в развитых странах мира, поддерживается Всемирной организацией здравоохранения. Общее руководство проектом будет осуществлять областной департамент здравоохранения, Центр медицинской профилактики - взаимодействовать с муниципальными образованиями. Расчетами показателей и аналитикой займется Медицинский информационно-аналитический центр Вологодской области", - говорится в сообщении.