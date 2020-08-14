В Пермском крае обеспечат интернетом около 650 соцобъектов до конца 2021 года

ПЕРМЬ, 14 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края намерены в 2020 году в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" обеспечить высокоскоростным интернетом более 200 социальных объектов, таким образом к концу 2021 года интернетом будут охвачены около 650 учреждений. Об этом в пятницу в своем аккаунте Instagram написал врио губернатора региона Дмитрий Махонин.

"Обеспечиваем доступом в интернет даже самые отдаленные территории края. В первую очередь это соцобъекты: медучреждения, школы, библиотеки. Всего в этом году в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" к интернету будут подключены 95 ФАПов и 92 школы. До конца 2021 к интернету будут подключены все 646 соцобъектов региона", - сообщил он.

Махонин отметил, что недавно интернет появился в самом малонаселенном пункте Пермского края - селе Сатино Сивинского района, где проживают более 70 человек. Это позволит жителям в местном фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) консультироваться с краевыми врачами, а медикам вести электронные карты пациентов. А в соседнем Усть-Бубе школьники, учителя и родители смогут пользоваться электронными дневниками, журналом и библиотекой образовательных материалов.

По данным краевого правительства, также в этом году интернет появится в шести зданиях Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС). В следующем году предстоит подключить около 180 объектов, среди них школы, здания органов местного самоуправления, МЧС, Росгвардии.

Нацпроект "Цифровая экономика РФ" рассчитан на срок до 2024 года и включает в себя шесть федеральных проектов, касающихся нормативного регулирования цифровой среды, информационной инфраструктуры, кадров для цифровой экономики, информационной безопасности, цифровых технологий и цифрового госуправления. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.