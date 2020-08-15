Зампред правительства заявил, что проекты по туризму в ДФО нужно включить в нацпроекты

ТАСС, 15 августа. Проекты по туризму, которые уже развиваются на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), должны быть включены в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом в субботу на совещании по развитию экологического туризма в РФ, которое прошло в Петропавловске-Камчатском, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Я обращаю внимание, что при его [нацпроекта] разработке обязательно нужно включить проекты, которые здесь, на территории ДФО, развиваются. Уверен, что они достойное место займут. И прошу вместе с Минприроды подключить Агентство стратегических инициатив, у которого накоплен существенный опыт в этом направлении. Его надо использовать, подключить коллег к работе, эти наработки погрузить в национальный проект", - сказал он.

Зампред правительства отметил, что первую версию нацпроекта, подготовленную Ростуризмом, он рассмотрит в понедельник.

Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" планируется принять до конца года.