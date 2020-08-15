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Ростуризм готов оказать грантовую поддержку предпринимателям на обустройство кемпингов

Поддержку окажут в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"

ТАСС, 15 августа. Предприниматели, которые заинтересованы в развитии экотуризма, смогут получить грантовую поддержку на обустройство площадок под кемпинги, глэмпинги, палаточные городки. Мера поддержки предусмотрена в рамках разработки национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом на совещании по развитию экологического туризма в РФ, которое прошло в субботу в Петропавловске-Камчатском, рассказала начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

"Развитие экоориентированной туристской инфраструктуры [возможно] с учетом использования современных технологий и стимулирования создания глэмпингов, кемпплощадок, автокемпинговых площадок и развития современных палаточных городков. В части этого Федеральное Агентство по туризму готовит конкурс на грантовую поддержку", - сказала Лысенкова.

По мнению разработчиков национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", мера поддержки для развития объектов экоинфраструкутры позволит сделать экотерритории в стране доступнее. Кроме того, в рамках развития экотуризма, специалисты предлагают проработать систему создания национальных маршрутов с четко проработанной навигацией.

Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" планируется принять до конца года.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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