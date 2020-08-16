В Нижегородской области откроют четыре виртуальных концертных зала в 2021-2022 годах

ТАСС, 16 августа. Виртуальные концертные залы будут созданы в Сарове, Арзамасе, Навашине и Володарске Нижегородской области в 2021-2022 годах в рамках нацпроекта "Культура". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В 2021 году виртуальные концертные залы откроются в Сарове и Навашине. Зал в центре развития культуры и искусства в Сарове рассчитан на 350 мест, на его создание заложено 5,7 млн рублей. Дворец культуры городского округа Навашинский сможет вместить 100 человек, на его переоборудование будет выделен 1 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

В 2022 году по 1 млн рублей на оборудование виртуальных концертных залов получат Арзамасская детская музыкальная школа № 1 им. М. К. Бутаковой и ДК "Юбилейный" в Володарске. Залы будут рассчитаны на 80 и 99 мест.

"Выделенные средства будут направлены на приобретение современного музыкального и проекционного оборудования. Жители получат бесплатный доступ к культурному наследию, увидят прямые трансляции концертов Московской филармонии и других известных коллективов. Помимо концертов в наших виртуальных залах будут транслироваться учебные программы и мастер-классы для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств региона от ведущих музыкантов России", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В рамках нацпроекта "Культура" в Нижегородской области уже открыто пять виртуальных концертных залов - в Чкаловске, Шахунье, Заволжье, Первомайске и Выксе.

Нацпроект "Культура" рассчитан на период до 2024 года и включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Целью реализации нацпроекта как на федеральном, так и на региональном уровнях для всех субъектов России является увеличение к 2024 году числа посещений организаций культуры на 15% и числа обращений к цифровым ресурсам культуры в пять раз.