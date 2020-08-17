Более 480 млн рублей потратят власти на систему водоснабжения в двух городах Якутии

ТАСС, 17 августа. Общая стоимость реконструкции системы водоснабжения в Олекминске и строительство очистных сооружений в Покровске в Республике Саха (Якутия) составит более 480 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Якутии. Работы ведутся в рамках проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология".

Проблема обеспечения чистой водой населения республики является одной из самых острых. В нескольких населенных пунктах Якутии питьевая вода не отвечает ГОСТу даже в районах и городах, где имеется централизованное водоснабжение.

"В 2020 году в рамках проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология" ведется реконструкция системы водоснабжения в городе Олекминск Олекминского района и строительство водоочистных сооружений в городе Покровск Хангаласского улуса. Заказчиком работ по реконструкции системы водоснабжения в Олекминске выступает ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)". Общая стоимость проекта составляет на сумму 232,48 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 230,15 млн рублей, из государственного бюджета [Якутии] - 2,32 млн рублей", - говорится в сообщении.

Проектом строительства водоочистных сооружений в Покровске предусмотрено строительство станции производительностью 2200 м3/сутки. Заключен контракт на строительство на общую сумму 249,1 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 246,6 млн рублей и из республиканского бюджета - 2,5 млн рублей.

Ввод в эксплуатацию обоих объектов запланирован на 2021 год. В соответствии с паспортом федерального проекта "Чистая вода", в рамках которого осуществляется финансирование из федерального бюджета, к 2024 году в республике качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения должно быть обеспечено 75,8 % населения.

Нацпроект "Экология" реализуется в России по указу президента РФ Владимира Путина. Проект рассчитан до 2024 года, один из его подразделов - "Чистая вода". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.