В Самарской области создадут 12 центров амбулаторной онкологической помощи

ТАСС, 17 августа. Власти Самарской области намерены создать 12 центров онкологической помощи до 2024 года в рамках национального проекта, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Борьба с онкологическими заболеваниями - одна из ключевых задач национального проекта "Здравоохранение", всего до 2024 в Самарской области откроется 12 центров амбулаторной онкологической помощи", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что, благодаря созданию таких центров, специалисты надеются снизить смертность от онкологических заболеваний.

"В большинстве случаев онкологические заболевания излечимы, если не запускать болезнь и вовремя прийти в поликлинику. Врачи решат, куда обращаться дальше и при необходимости выдадут направление в онкологический диспансер", - отмечается в сообщении. Только в текущем году планируется создание трех таких центров.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.